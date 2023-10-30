Не думали, что содой так легко очистить почерневшие сковородки: трюк кроется в уксусе — весь нагар слетел

Сковорода до и после чистки. Фото: соцсети

Наслоения начинают крошиться и сами отходить от стенок.

От длительного использования сковородки начинают покрываться черными жесткими наслоениями гари. Со временем они становятся просто каменными, обычными методами их не убрать.

Тут на помощь может прийти метод, в котором используются соль, сода, уксус и моющее средство. Под действием испепеляющей пены, нагар начинает отслаиваться, убрать его будет намного проще.

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По очереди насыпьте соль и соду на почерневшие поверхности посуды. Далее полейте порошки моющим средством для посуды, размажьте состав по поверхности.

Накройте бумажными салфетками и прямо на них пролейте уксусом, пойдет бурная пенная реакция.

Накройте сковороду пленкой и оставьте на пару часов для воздействия. Потом вооружитесь металлической губкой и снимите нагар со сковороды.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки».

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