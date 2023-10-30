Не думали, что содой так легко очистить почерневшие сковородки: трюк кроется в уксусе — весь нагар слетел

От длительного использования сковородки начинают покрываться черными жесткими наслоениями гари. Со временем они становятся просто каменными, обычными методами их не убрать.

Тут на помощь может прийти метод, в котором используются соль, сода, уксус и моющее средство. Под действием испепеляющей пены, нагар начинает отслаиваться, убрать его будет намного проще.

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По очереди насыпьте соль и соду на почерневшие поверхности посуды. Далее полейте порошки моющим средством для посуды, размажьте состав по поверхности.

Накройте бумажными салфетками и прямо на них пролейте уксусом, пойдет бурная пенная реакция.

Накройте сковороду пленкой и оставьте на пару часов для воздействия. Потом вооружитесь металлической губкой и снимите нагар со сковороды.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки».