Сколько нужно насыпать порошка в машинку на самом деле: вы сами портите стиралку и вещи

К сожалению, мало кто читает рекомендации производителей бытовой техники, которые всегда четко прописаны в прилагающихся к приборам инструкциям.
Там ясно определено, сколько нужно использовать стирального порошка в машинках-автоматах. Не нужно увеличивать его объем, желая добиться лучшего результата.
От этого на белье появляются белые разводы, которые по сути являются остатками средств. Далее при носке они соприкасаются с кожей.
Кроме того, при избытке моющих средств в машинке, они накапливаются внутри механизма и вызывают поломку устройства.
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На самом деле на один килограмм сухого белья необходимо использовать всего 25 граммов стирального порошка. И только в редких случаях данный объем следует увеличивать. К примеру, если жесткость воды превышает норму.