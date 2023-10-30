Сколько нужно насыпать порошка в машинку на самом деле: вы сами портите стиралку и вещи

Стиральная машинка. Фото: соцсети

Соблюдайте правила, которые предусмотрены производителем бытовой техники.

К сожалению, мало кто читает рекомендации производителей бытовой техники, которые всегда четко прописаны в прилагающихся к приборам инструкциям.

Там ясно определено, сколько нужно использовать стирального порошка в машинках-автоматах. Не нужно увеличивать его объем, желая добиться лучшего результата.

От этого на белье появляются белые разводы, которые по сути являются остатками средств. Далее при носке они соприкасаются с кожей.

Кроме того, при избытке моющих средств в машинке, они накапливаются внутри механизма и вызывают поломку устройства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На самом деле на один килограмм сухого белья необходимо использовать всего 25 граммов стирального порошка. И только в редких случаях данный объем следует увеличивать. К примеру, если жесткость воды превышает норму.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

Читайте также