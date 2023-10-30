Турецкая горничная научила: полила рыжие полоски на унитазе аптечным средством (12 рублей)

Перекись водорода и нашатырный спирт продаются в любой аптеке мира. Соединением этих веществ активно пользовались советские домохозяйки для очищения различного вида сложных загрязнений в ванных и на кухнях.

Применяют этот метод и в Турции. Его используют для удаления ржавчины и мочевого камня на унитазах горничные. Попробуйте этот способ и вы.