Турецкая горничная научила: полила рыжие полоски на унитазе аптечным средством (12 рублей)

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Метод работает на ура с любыми видами загрязнений.

Перекись водорода и нашатырный спирт продаются в любой аптеке мира. Соединением этих веществ активно пользовались советские домохозяйки для очищения различного вида сложных загрязнений в ванных и на кухнях.

Применяют этот метод и в Турции. Его используют для удаления ржавчины и мочевого камня на унитазах горничные. Попробуйте этот способ и вы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Нужно смешать 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Смочить в составе губку и протереть загрязненные стенки.

Если грязь сильно въевшаяся, то необходимо смочить в растворе бумажные салфетки, наложить на рыжину и оставить на несколько часов, лучше на ночь. Утром удалите прослойки и промойте унитаз.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».

Читайте также