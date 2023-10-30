Турецкая горничная научила: полила рыжие полоски на унитазе аптечным средством (12 рублей)

Перекись водорода и нашатырный спирт продаются в любой аптеке мира. Соединением этих веществ активно пользовались советские домохозяйки для очищения различного вида сложных загрязнений в ванных и на кухнях.
Применяют этот метод и в Турции. Его используют для удаления ржавчины и мочевого камня на унитазах горничные. Попробуйте этот способ и вы.
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Нужно смешать 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Смочить в составе губку и протереть загрязненные стенки.
Если грязь сильно въевшаяся, то необходимо смочить в растворе бумажные салфетки, наложить на рыжину и оставить на несколько часов, лучше на ночь. Утром удалите прослойки и промойте унитаз.
Источник: дзен-канал «Уютный дом».