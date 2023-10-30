Попробовали перекись в поливе орхидеи: не ожидали такого эффекта

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Выньте растение с корнем из горшка и срежьте засохшие и подгнившие корешки (часто именно из-за этого цветок себя плохо чувствует). Удалите также вялые листья и стебли.

Пересадите орхидею. Теперь ее нужно полить раствором перекиси водорода. Он обеззараживает почву и стимулирует рост растения.

На 1 литр воды отмерьте 1 столовую ложку перекиси. Подкормите орхидею у корня, не касаясь листочков. Через неделю повторите. Вы увидите, как растение оживится на глазах, пустит новый цвет и листья.

Источник: Telegram-канал «Ботаник».