Когда доллар упадет до 85 рублей: отечественной валюте оказали поддержку, это реально

Российский рубль получил мощную поддержку извне, благодаря чему резко повысил свой курс на прошлой неделе.

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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых, сработал также указ президента об обязательной продаже экспортной выручки. В очередной раз сыграло свою роль завершение налогового периода в России, когда на рынок высвободилось большое количество иностранной валюты.

В итоге доллар подешевел до 92,56, однако затем рубль снова немного просел.

Впрочем, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что тенденция может закрепиться при определенных условиях.

Эксперт полагает, если курс закрепится ниже 92,5 после 30 октября, то торговый диапазон сместится с 95–105 рублей до 85–95 рублей. И произойдет это уже скоро.

Источник: 1prime.ru