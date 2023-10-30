Наварили тыквенно-яблочный джем – объедение: и взрослые, и дети банками лопают

Из тыквы можно приготовить массу блюд. Например, десерт в виде варенья или джема. А если добавить яблоки, то получится еще более вкусный десерт, от которого будут в восторге и взрослые, и дети.

Для приготовления потребуется по 400 г тыквы и яблок, 300 г сахара, 560 мл воды, 1 лимон.

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Тыкву нарезать кубиками, засыпать сахаром и оставить на 8 часов или на ночь. Она должна дать сок. Если этого не произойдет, добавляем воду. Затем ставим на огонь, доводим до кипения.