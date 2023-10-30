Если посадить клубнику так, то урожая не даст ни ягодки: в чем грубейшая ошибка

По осени дачники тщательно готовят к зимовке огород, а также подготавливают культуры к следующему сезону. Клубнике уделяется при этом немало внимания.

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Важно также помнить, что клубнику надо пересаживать на новое место каждые 3-4 года. И возвращать на прежне место можно только года через три и именно после того, как там побывают другие посадки.