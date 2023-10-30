Смешали порошок с этим средством при стирке: не только сэкономили – белье теперь как новое

При стирке не всегда удается избавиться от загрязнений с первого раза. Поэтому приходится замачивать, перестирывать, увеличивать расход моющих средств. Порошок сейчас выходит в копеечку, и цена на него только растет. Поэтому чтобы сэкономит, а заодно и отстирать белье, раскрыли секрет.
При стирке в отсек для порошка насыпаем полстакана обычной соды. Туда же добавляем половину от необходимой нормы стирального порошка. Двойная экономия – и удар двойной: расход средства сократили, а благодаря свойствам соды добились первозданной чистоты.
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Дело в том, что сода осветляет белье, делает его чище, а также смягчает саму воду – порошок работает эффективнее.
По материалам сайта Belnovosti