Смешали порошок с этим средством при стирке: не только сэкономили – белье теперь как новое

При стирке в отсек для порошка насыпаем полстакана обычной соды. Туда же добавляем половину от необходимой нормы стирального порошка. Двойная экономия – и удар двойной: расход средства сократили, а благодаря свойствам соды добились первозданной чистоты.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Дело в том, что сода осветляет белье, делает его чище, а также смягчает саму воду – порошок работает эффективнее.

По материалам сайта Belnovosti