Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились пышными и не развалились при жарке

При приготовлении фарша на котлеты многие хозяйки надеются, что уж в этот раз блюдо получится сочным, вкусным и нежным, при жарке не развалится. Между тем, надеяться на авось – это устаревший способ готовки. Лучше применять методы, которые сработают наверняка.

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И самый главный секрет – это следовать рецептуре и не отказываться от хитростей. Тогда успех на кухне будет гарантирован.