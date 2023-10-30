Сырники, которые всегда получаются: секрет раскрыт – рецепт тут

Сырники обожают многие на завтрак или в качестве перекуса в течение дня. Только готовить их – тот еще квест. Потому что блюдо это довольно капризно в жарке. То прилипают, то растекаются по сковородке, или оказываются более сухими, чем нужно. Либо вовсе недопекаются внутри, хотя корочка уже поджарена.
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Между тем, есть секрет, который позволяет всегда получать идеальные сырники. Он не такой сложный, достаточно запомнить – за успех блюда отвечает творог.
Поэтому при выборе главного ингредиента надо проявить бдительность. Самым правильным считается выбор творога 5-9% жирности.
Вот и рецепт классических сырников. На 400 гр творога указанной жирности надо:
1 Яйцо;
3 ст.л муки;
10 гр сахара;
Ст.л сахара;
Ванильный сахар, соль по вкусу.
Муку просеиваем через сито и добавляем в последнюю очередь, когда творог смешали со всеми ингредиентами. Сформировываем сырники влажными руками, обваливаем в муке. Обжариваем на разогретой сковороде, лишнее масло с выпечки снимаем салфетками.
По материалам сайта Belnovosti