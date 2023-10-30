Сочная, малосольная, хрустящая – как бабушка делала: вот так квасили капусту в старину, рецепт простой

Квашение капусты в самом разгаре, хозяйки ищут подходящие рецепты, чтобы получилась самая вкусная заготовка. Один из проверенных – это бабушкин способ, который уже проверен не одним поколением.
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Капуста получается сочной, малосольной, хрустящей, если квасить ее в собственном соку. Надо взять капусту, морковь, соль.
Кочан чистим от верхнего слоя листвы, удаляем кочерыжку, шинкуем соломкой. После этого прямо на нее трем на терке большую морковь.
Солим одной столовой ложкой соли, как следует переминаем капусту с морковкой. И укладываем в кастрюлю плотно, добавляя зонтики укропа.
Сверху ставим тарелку, на нее ставим пресс. И убираем на 5 дней кваситься. И ежедневно делаем проколы острой палочкой до самого дна, чтобы выпускать газ от брожения.
По материалам сайта Belnovosti