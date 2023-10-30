Сочная, малосольная, хрустящая – как бабушка делала: вот так квасили капусту в старину, рецепт простой

Квашение капусты в самом разгаре, хозяйки ищут подходящие рецепты, чтобы получилась самая вкусная заготовка. Один из проверенных – это бабушкин способ, который уже проверен не одним поколением.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Капуста получается сочной, малосольной, хрустящей, если квасить ее в собственном соку. Надо взять капусту, морковь, соль.