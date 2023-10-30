Тесто на чебуреки делаем только так: кулинарный шедевр гарантирован

Многие хозяйки нечасто жарят чебуреки, поскольку с тестом приходится изрядно повозиться. И на выходе имеют толстую мучную часть, которая усложняет процесс прожарки выпечки.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Между тем, есть маленькая хитрость, позволяющая повлиять на структуру чебуречного теста. После нее раскатывать продукт будет проще, и добиться нужной толщины – тоже. Ведь идеальные чебуреки – это когда тесто тонюсенькое, а начинки много.
После замешивания теста не надо спешить с готовкой. Лучше скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на час.
Тесто затвердеет, но несильно. Однако, этого хватит, чтобы потерять лишнюю липкость и стать более податливым. А значит добиться нужной толщины будет проще.
По материалам сайта Belnovosti