Тесто на чебуреки делаем только так: кулинарный шедевр гарантирован

Тесто. Фото: Global Look Press

Каждая хозяйка мечтает, чтобы мучная часть была тоненькая, а начинка богатая.

Многие хозяйки нечасто жарят чебуреки, поскольку с тестом приходится изрядно повозиться. И на выходе имеют толстую мучную часть, которая усложняет процесс прожарки выпечки.

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Между тем, есть маленькая хитрость, позволяющая повлиять на структуру чебуречного теста. После нее раскатывать продукт будет проще, и добиться нужной толщины – тоже. Ведь идеальные чебуреки – это когда тесто тонюсенькое, а начинки много.

После замешивания теста не надо спешить с готовкой. Лучше скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на час.

Тесто затвердеет, но несильно. Однако, этого хватит, чтобы потерять лишнюю липкость и стать более податливым. А значит добиться нужной толщины будет проще.

По материалам сайта Belnovosti

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