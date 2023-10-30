Тесто на чебуреки делаем только так: кулинарный шедевр гарантирован

После замешивания теста не надо спешить с готовкой. Лучше скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на час.

Тесто затвердеет, но несильно. Однако, этого хватит, чтобы потерять лишнюю липкость и стать более податливым. А значит добиться нужной толщины будет проще.

По материалам сайта Belnovosti