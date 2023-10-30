Три самых любимых дачниками материала для мульчирования: подготовка полным ходом

Оказывается, кора деревьев идеальна для цветов, кустарников и садовых деревьев. Правда, используются только хвойные породы. После сбора кору измельчают и отправляют на грядки.

Солому вообще считают лучшим материалом, и она действительно прекрасно подходит как мульча. Идеальнее всего ее применять к ягодам и овощным культурам.

Хвою тоже обожают, и небезосновательно. Это отличный материал, который помогает в выращивании абсолютно любых культур, и за такую универсальность ее и любят. Известно, что для посадок, которым требуется кислая среда, выбирают именно и только зеленую хвою.

По материалам сайта Belnovosti