Три самых любимых дачниками материала для мульчирования: подготовка полным ходом

В конце дачного сезона, который завершается глубокой осенью, опытные садоводы тщательно готовят почву и грядки к следующему лету. Один из главных этапов, без которого не обходится ни один мудрый огородник, - это мульчирование. И названы три самых любимых материала, которыми они пользуются.
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В зависимости от культуры, выращиваемой на грядках, мудрые дачники выбирают солому, кору деревьев или хвою.
Оказывается, кора деревьев идеальна для цветов, кустарников и садовых деревьев. Правда, используются только хвойные породы. После сбора кору измельчают и отправляют на грядки.
Солому вообще считают лучшим материалом, и она действительно прекрасно подходит как мульча. Идеальнее всего ее применять к ягодам и овощным культурам.
Хвою тоже обожают, и небезосновательно. Это отличный материал, который помогает в выращивании абсолютно любых культур, и за такую универсальность ее и любят. Известно, что для посадок, которым требуется кислая среда, выбирают именно и только зеленую хвою.
По материалам сайта Belnovosti