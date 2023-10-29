Потрясены этим лайфхаком: стираем теперь только так, все вещи идеально чистые — простейший метод

Кухонные полотенца, по понятным причинам, самые сильно загрязненные вещи в доме. Чтобы привести их в идеальный вид, нужно постараться.

Советуем попробовать японский метод отстирывания. Ингредиенты, которые используются для него, выглядят несколько необычно. В частности, речь о растительном масле.

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