Потрясены этим лайфхаком: стираем теперь только так, все вещи идеально чистые — простейший метод

Полотенца в корзине. Фото: Global Look Press

Рассказываем, как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца.

Кухонные полотенца, по понятным причинам, самые сильно загрязненные вещи в доме. Чтобы привести их в идеальный вид, нужно постараться.

Советуем попробовать японский метод отстирывания. Ингредиенты, которые используются для него, выглядят несколько необычно. В частности, речь о растительном масле.

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На ведро горячей воды нужно две столовых ложки отбеливателя, столько же подсолнечного масла и стакан порошка. Все хорошо перемешать и опустить в этот раствор кухонные полотенца. Замочить на несколько часов - до полного остывания.

Затем полотенца нужно тщательно прополоскать в нескольких водах. Они должны стать идеально чистыми.

По материалам remontkit.ru

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