Смешали лимонку, горчицу и крахмал: обмазали унитаз, вся грязь смылась вместе с водой — ни ржавчины, ни налета, ни камня

Берем и хорошо перемешиваем две столовых ложки лимонной кислоты и горчичного порошка и четыре столовых ложки крахмала. Затем заливаем небольшим количеством воды до образования кашицы.

Чашу унитаза увлажняем, а затем равномерным слоем наносим кашицу, В сильно загрязненных местах кашицу стоит втереть. Оставляем на час-полтора, затем смываем водой. Вся грязь сползет сама собой.

По материалам ivd.ru