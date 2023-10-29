Смешали лимонку, горчицу и крахмал: обмазали унитаз, вся грязь смылась вместе с водой — ни ржавчины, ни налета, ни камня

Унитаз с ершиком. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто обожает содержать дом в идеальной чистоте.

Эффективно очистить унитаз от ржавчины, известкового налета и камня можно с помощью трех ингредиентов.

Вам понадобится лимонная кислота, горчичный порошок и крахмал.

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Берем и хорошо перемешиваем две столовых ложки лимонной кислоты и горчичного порошка и четыре столовых ложки крахмала. Затем заливаем небольшим количеством воды до образования кашицы.

Чашу унитаза увлажняем, а затем равномерным слоем наносим кашицу, В сильно загрязненных местах кашицу стоит втереть. Оставляем на час-полтора, затем смываем водой. Вся грязь сползет сама собой.

По материалам ivd.ru

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