Малина этот сидерат просто обожает: вот что нужно посеять в малиннике — ягоды будут свисать тяжелыми гроздьями, крупные, сладкие

Если весной вы планируете посадить малину, то сначала на участке земли под малинник посейте вику и овес. Взошедшие сидераты через некоторое время скашиваются и перекапываются с землей, а на это место высаживаются кустики малины.

Осенью сидераты сажают между кустами малины. Малина обожает злаковые и фацелию. Их скашивают и делают мульчу для малины.

По материалам ferma-rostok.ru