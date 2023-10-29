Малина этот сидерат просто обожает: вот что нужно посеять в малиннике — ягоды будут свисать тяжелыми гроздьями, крупные, сладкие

Состав почвы имеет определяющее значение для получения высокого урожая малины и качества ягод.
Чтобы малина давала стабильно высокий урожай, а ягоды были крупными и сладкими, нужно правильно ухаживать за малинником и высаживать в нем сидераты. Делать это можно дважды в год - весной и осенью.
Если весной вы планируете посадить малину, то сначала на участке земли под малинник посейте вику и овес. Взошедшие сидераты через некоторое время скашиваются и перекапываются с землей, а на это место высаживаются кустики малины.
Осенью сидераты сажают между кустами малины. Малина обожает злаковые и фацелию. Их скашивают и делают мульчу для малины.
По материалам ferma-rostok.ru