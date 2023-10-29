Замиокулькас пойдет в бурный рост: просто сделайте с ним эту простейшую манипуляцию

Замиокулькас называют долларовым деревом, занзибарской жемчужиной, изумрудной пальмой или золотым деревом. И понятно, почему. Его изумрудные листья так и переливаются на солнце.

И хотя замиокулькас входит в число тех растений, о которых говорят, «воткнул в землю и забыл», ухаживать за молодым замиокулькасом все же придется.

Начинающим цветоводом необходимо помнить, что замиокулькас не любит влагу, и его важно не переливать. Поливать замиокулькас нужно не чаще одного раза в 10-14 дней. Перелив губителен для этого цветка.

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