Замиокулькас пойдет в бурный рост: просто сделайте с ним эту простейшую манипуляцию

Замиокулькас называют долларовым деревом, занзибарской жемчужиной, изумрудной пальмой или золотым деревом. И понятно, почему. Его изумрудные листья так и переливаются на солнце.
И хотя замиокулькас входит в число тех растений, о которых говорят, «воткнул в землю и забыл», ухаживать за молодым замиокулькасом все же придется.
Начинающим цветоводом необходимо помнить, что замиокулькас не любит влагу, и его важно не переливать. Поливать замиокулькас нужно не чаще одного раза в 10-14 дней. Перелив губителен для этого цветка.
Важно и место, где находится горшок с замиокулькасом. Если он стоит в неправильном месте, замиокулькас может перестать расти и перейдет в бурный рост, стоит его переставить.
Замикулькас прекрасно чувствует себя на полу в полутени, поближе к южным или восточным окнам. Лучше не держать его в ванной или другом темном месте.
По материалам flowwow.com