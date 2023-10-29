Только такое укрытие на зиму идеально для роз: просто положили сверху, тепло удерживается, куст «дышит»

Совсем скоро устойчивые морозы, а это значит, что приближается период укрытия роз на зиму.

Опытные цветоводы знают, как и чем лучше укрыть розы, чтобы корни не отсырели, не сгнили из-за обильной влаги.

Лучшим укрытием для роз считается лапник, то есть, ветки хвойных деревьев. Это идеальный природный укрывной материал для роз.

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