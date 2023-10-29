Только такое укрытие на зиму идеально для роз: просто положили сверху, тепло удерживается, куст «дышит»

Совсем скоро устойчивые морозы, а это значит, что приближается период укрытия роз на зиму.
Опытные цветоводы знают, как и чем лучше укрыть розы, чтобы корни не отсырели, не сгнили из-за обильной влаги.
Лучшим укрытием для роз считается лапник, то есть, ветки хвойных деревьев. Это идеальный природный укрывной материал для роз.
Благодаря иголкам, лапник создает воздушную шубу. Розовый куст, укрытый лапником, «дышит». А это препятствует гниению. Лапник к тому же хорошо сохраняет тепло, идущее от земли. Розе комфортно.
Плюс ко всему, хвоя - асептический материал, то есть под ней не разовьются бактерии и болезни. Укрывать розы лапником проще простого - просто обрежьте куст и сверху положите ветки.
По материалам 7dach.ru