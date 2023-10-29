Смешайте соду с суперклеем: обалдеете, когда увидите чудо-результат

Многие из нас даже не представляют, что может сделать простое сочетание недорогих и на первый взгляд ничем не примечательных ингредиентов.

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Кто хорошо учил химию в школе, уже может догадаться, какое чудо произойдет, если соединить обычную соду и суперклей.

Оказывается, это сочетание создает невероятно прочное соединение. Если что-то у вас сломалось, и обычный клей не способен справиться с задачей, с помощью этого средства вы с легкостью все почините.

Процесс восстановления прост. Для начала соедините разбитые части объекта и смажьте суперклеем. Затем посыпьте их содой и оставьте на некоторое время. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Вы будете поражены, насколько это соединение прочное и надежное. С его помощью можно отремонтировать крепления фар, зеркал, бамперов, корпусов, решеток, ножек, кронштейнов и многого другого, пишет портал «Своими руками».

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