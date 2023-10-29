Забудьте навсегда про маленькое черное платье: в каждом городе сметают с полок другой цвет (фото)

Стилисты назвали главный тренд осенне-зимнего сезона 2023/24. Этот модный хит поразил всех, ведь им стало маленькое коричневое платье. Оно уже выиграло конкуренцию с классическим маленьким черным.

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Мировые дизайнеры в своих коллекциях активно используют самые разные оттенки коричневого и создают образы в гамме какао, темного шоколада и светло-карамельного.

Этот тренд особенно актуален для мини и миди-платьев. Маленькие коричневые наряды можно найти в коллекциях Miu Miu, 16Arlington, Atlein, Vivienne Westwood, Christopher Kane, Diesel и Acne Studios.

Маленькое коричневое платье оказалось таким же универсальным, как и его черный аналог. Этот цвет подходит для любого события и стиля, делая его незаменимым элементом гардероба.