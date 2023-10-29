Когда нужно обрезать и пересаживать гибискус: роскошное цветение гарантировано

Если вы решили осенью обрезать гибискус, отложите эту идею на потом. Идеального время для проведения данных работ - весна, перед началом цветения.

Вначале нужно удалить сухие побеги и укоротить оголенные ветви. Далее убрать половину приростов для более обильного цветения и для формирования пышного куста.

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Пересадку гибискуса желательно делать каждый год в первые пять лет, а потом один раз в четыре года. Старым гибискусам меняют верхний слой грунта ежегодно, пересаживать их не нужно.

Источник: Telegram-канал «Мой цветник»