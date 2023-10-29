Посадите эту ягоду в самом темном месте участка — сладкие плоды вырастут даже в кромешной тьме

Тенистый сад может быть невероятно живописным и уютным. Особенно, если у вас достаточно места. Но даже если ваш участок весьма скромных размеров, вы можете посадить там не только тенелюбивые цветы, но даже ягодные кусты.
Опытные садоводы подсказали, какой куст отлично приживется в тенистом углу и даст сладкий урожай, даже если к нему почти не будут попадать солнечные лучи.
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Садовая земляника — это именно то растение, которое сначала порадует вас и украсит сад нежными белыми цветами, а в середине лета даст щедрый урожай ягод. Не зря его называют лучшим плодоносящим кустарником, который неприхотлив в уходе и подойдет даже начинающему садоводу.
Кстати, чтобы предотвратить чрезмерное распространение кустарника по участку, всегда вовремя удаляйте отрастающие усы, советует Telegraf.news.
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