Методом «30 минут» довели до блеска пожелтевшую ванну: подмешали соду — что-то нереальное

Любую ванну, даже в самом плачевном состоянии, вы доведете до кристальной белизны при помощи простого народного состава. Вы его легко приготовите из двух копеечных ингредиентов.
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Перекись водорода смешайте с содой, распределите по грязной поверхности при помощи щетки, оставьте примерно на 30-40 минут для пропитки.
Если присутствует плесень, оставляйте дольше. Затем возьмите щетку, поработайте ей, промойте поверхность водой.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»