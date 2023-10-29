Срочно замените свои старые носки на вот такие — ноги скажут спасибо: жаль, что раньше не знали

Если вы хотите забыть о неприятном ощущении влажных ног, прислушайтесь к советам экспертов из Сети. Как выяснилось, хлопковые носки больше не являются идеальным вариантом для тех, кто страдает от потливости ног.

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Хлопок не так уж и хорошо впитывает влагу. Как результат — ощущение вспотевших ног в мокрых носках.

Это не только неприятно, но и может стать причиной появления болячек и даже грибка. К тому же, некоторые химические вещества, используемые для окраски хлопка, могут вызывать раздражение кожи.

Так что же выбрать на замену классическим хлопковым носкам? Эксперты советуют присмотреться к вариантам из смеси натуральных и синтетических материалов или мериносовой шерсти.

Эти носки обеспечат комфорт и сухость вашим ногам даже в самый жаркий день или в зимних сапогах, пишет Adme. Ваши ноги скажут вам спасибо.

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