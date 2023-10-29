Всегда приклеиваем прокладку в шкаф: теперь в восторге от вещей (не смейтесь)

Этот лайфхак знаком немногим. Но тот, кто пробует его - испытывает восторг. При помощи обычной прокладки вы можете ароматизировать все вещи в шкафу! Это нереально круто!

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Отрежьте от прокладки крылышки или используйте сразу без них. Разрежьте прокладку на 3 части, побрызгайте на один кусочек свой любимый парфюм.

Приклейте ароматизированный кусочек прокладки в шкаф, в нем всегда будет приятный аромат.

Чтобы не разрезать прокладку, можно использовать ежедневку целиком.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»