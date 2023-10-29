Черное днище утюга засверкало от аптечной таблетки: не думали, что сразу будет такой эффект — очень довольны

Пользоваться утюгом с черными наслоениями от пригоревшей ткани точно не стоит. Вещи вы только испортите, выгладить их таким прибором не получится.

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Не унывайте, если у вас нет возможности купить специальное средство для очищения подошвы утюга. Дешевые таблетки аспирина или парацетамола отлично справятся с этой задачей.

Возьмите любую из этих таблеток пинцетом и очистите ей черноту на подошве, прогрев предварительно утюг. Наслоения будут сходить с легкостью. Утюг засияет!

Источник: belnovosti.by