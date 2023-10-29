Возродили чахлую орхидею одним действием: сразу дала цвет, налилась сочностью

Орхидея часто страдает от гнили корней. Нужно вынуть цветок из горшка и осмотреть корешки. Если есть испорченные либо сухие, отрезать их.

Также удалить отмершие и завядшие листочки, стебли. Потом стоит пересадить орхидею в новый горшок.

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Обычно эти простые действия уже оказывают живительное влияние на растение, но совсем не будет лишним подкормить орхидею специальными составами.

Хорошо воспринимает орхидея такие удобрения, как «Оазис», «Сад чудес», «Идеал», «Радуга». Подкормки разводите по инструкции на упаковке.

Источник: udobrenium.ru