Всегда стирали на этом режиме машинки — теперь жалеем, сломалась: запомните «губительные» кнопки автомата

Стиральная машинка может сломаться, если сильно увлекаться быстрыми режимами автомата. Они предлагают стирку на 20-40 градусах.
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На самом деле эти режимы существуют для редких случаев, когда нужно быстро простирать почти чистую вещь после деликатного или разового использования.
При таком режиме вещь слегка ополаскивается, а вот самой машинке пользы от него нет. Загрязнения, микробы и грибок выводятся из автомата только при 60-60 градусах.
Периодически простирывайте на этих температурах вещи и вашему прибору не грозит засорение и, как следствие, поломка.
Источник: дзен-канал TECHNOTION