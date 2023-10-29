Всегда стирали на этом режиме машинки — теперь жалеем, сломалась: запомните «губительные» кнопки автомата

Стиральная машинка может сломаться, если сильно увлекаться быстрыми режимами автомата. Они предлагают стирку на 20-40 градусах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На самом деле эти режимы существуют для редких случаев, когда нужно быстро простирать почти чистую вещь после деликатного или разового использования.

При таком режиме вещь слегка ополаскивается, а вот самой машинке пользы от него нет. Загрязнения, микробы и грибок выводятся из автомата только при 60-60 градусах.

Периодически простирывайте на этих температурах вещи и вашему прибору не грозит засорение и, как следствие, поломка.

Источник: дзен-канал TECHNOTION