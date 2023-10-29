Обожаем мыть холодильник с перекисью: грязь сама сползает, запаха нет

Стоит попробовать народный метод мытья холодильника с перекисью водорода. Средство продается в аптеках за очень скромные деньги (11-13 рублей), при этом отлично убирает загрязнения, запахи, дезинфицирует поверхности, а также отбеливает пластик.

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Если холодильник не слишком грязный, перелейте перекись водорода в бутылек с дозатором, распределите по грязной поверхности и почистите.

Если холодильник очень грязный, к перекиси добавьте соду и моющее средство для посуды. Этот состав нанесите на поверхности и промойте. Далее удалите чистой водой и тряпкой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»