В восторге от стирки в капроновых колготках: вещи выглядят превосходно

Не стоит портить кожу своих рук стиркой в тазу. Даже самые деликатные вещи, из шерсти, кружева и шелка можно и нужно стирать в машинке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Для этого подбирайте специальный деликатный режим. И главный лйфхак – стирайте вещи в колготках.

Положите в область трусиков, а если вещь небольшая, то в чулок и завяжите. Далее разместите в барабан, насыпьте порошок или налейте гель для стирки и запустите процесс.

Ваша вещь хорошо простирается и сохранит свою форму в идеале.

Источник: дзен-канал Technotion.