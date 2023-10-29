Потрясены этим лайфхаком для стирки: брызгаем на пятна — и в машинку (вещи достаем чистейшие)

Мало кто знает, но обычный лак для волос является мощным растворителем пятен на одежде. Под его воздействием исчезают даже следы от ручки и губной помады без следа!

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Применяйте абсолютно любой лак для волос, можно самый недорогой. Исключатся лишь оттеночные средства и с блестками.

Нужно распылить лак для волос на пятна, оставить для воздействия на десять минут. Потом простирать вещи как обычно - на руках или в стиральной машине.

Вещи будут идеально чистыми, от пятен не останется и следа!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»