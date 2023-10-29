Чем подкормить розу после осенней обрезки: эффект радует необычайно

После санитарной обрезки розы осенью, ее обязательно нужно подкормить. Не пропускайте этот пункт ухода, он крайне важен.

Растение должно уйти в зиму подготовленным и здоровым. А весной начать рост с новыми силами, которые даст ему внесенное удобрение.

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Многое зависит от сорта розы и необходимости в том или ином элементе, учитывайте этот момент.

Однако существует классический рецепт осенней подкормки, если специальных требований к культуре не имеется.

Смешайте 2 стакана древесной золы и 1 литр кипятка, накройте и оставьте на ночь. Утром процедите, долейте 10 литров холодной воды и опрыскайте цветы. Прежде всего это источник калия, кальция и фосфора.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»