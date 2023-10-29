Осыпали черное днище сковороды содой и солью, потом полили: нагар густой массой стал сползать

Если вам надоело пользоваться черными от нагара сковородками. И никакие чистящие средства не берут нагар на посуде, то стоит испытать данный метод удаления жестких наслоений.

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Возьмем соду и соль и по очереди осыплем этими порошками черноту на сковороде. Потом сверху нанесем моющее средство для посуды по всей поверхности.

Распределим состав поролоновой губкой и покроем его салфетками. Вооружимся бутылочкой уксуса и польем прямо на салфетки. Увидим пену, так и должно быть. Оставим пропитываться.

Спустя час уберем нагар металлической губкой.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»