Осыпали черное днище сковороды содой и солью, потом полили: нагар густой массой стал сползать

Если вам надоело пользоваться черными от нагара сковородками. И никакие чистящие средства не берут нагар на посуде, то стоит испытать данный метод удаления жестких наслоений.
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Возьмем соду и соль и по очереди осыплем этими порошками черноту на сковороде. Потом сверху нанесем моющее средство для посуды по всей поверхности.
Распределим состав поролоновой губкой и покроем его салфетками. Вооружимся бутылочкой уксуса и польем прямо на салфетки. Увидим пену, так и должно быть. Оставим пропитываться.
Спустя час уберем нагар металлической губкой.
Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»