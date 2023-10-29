Как вырастить чеснок с кулак — раскрываем метод пошагово: все соседи будут завидовать

Чтобы вырастить чеснок с кулак, нужно выполнить несколько несложных, но важных действий. Запоминайте или сохраняйте.

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Разберите головки чеснока, отберите самые крупные и крепкие зубчики.

Сделайте раствор «фитоспорина» строго по инструкции. Выдержите зубчики в растворе 10 минут.

Лунки для чеснока сделайте глубиной в 7-10 сантиметров (легко – при помощи винной бутылки). Расстояние между саженцами – 15 сантиметров.

Далее в каждую лунку насыпьте по столовой ложке древесной золы, столовой ложке песка. Посадите чеснок и присыпьте вначале ложкой песка, а потом землей.

Замульчируйте травой, соломой или опавшими листочками.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи»