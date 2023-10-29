Как вырастить чеснок с кулак — раскрываем метод пошагово: все соседи будут завидовать

Чтобы вырастить чеснок с кулак, нужно выполнить несколько несложных, но важных действий. Запоминайте или сохраняйте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Разберите головки чеснока, отберите самые крупные и крепкие зубчики.
Сделайте раствор «фитоспорина» строго по инструкции. Выдержите зубчики в растворе 10 минут.
Лунки для чеснока сделайте глубиной в 7-10 сантиметров (легко – при помощи винной бутылки). Расстояние между саженцами – 15 сантиметров.
Далее в каждую лунку насыпьте по столовой ложке древесной золы, столовой ложке песка. Посадите чеснок и присыпьте вначале ложкой песка, а потом землей.
Замульчируйте травой, соломой или опавшими листочками.
Источник: Telegram-канал «Секрет дачи»