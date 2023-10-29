Всегда подсыпаем в порошок немного соды: выстирывается даже въевшаяся грязь (результат впечатляет)

Пищевую соду многие хозяйки приобретают для приготовления пышной выпечки, а также очищения поверхностей в доме.

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Однако сода известна и другим свойством - она великолепно помогает при стирке вещей, значительно усиливая качества любого стирального порошка. Можете покупать самое дешевое средство для белья и добавлять соду, стирка порадует вас результатом.

При применении соды белье отстирывается в разы мощнее, уходят самые въевшиеся пятна, белые вещи становятся белее, а черные ярче.

Кладите от полстакана до стакана соды прямо на белье в барабан машинки, а также замачивайте в содовом растворе вещи (4 ложки на таз воды), чтобы эффект был непревзойденным.

Источник: wikihow.com