Рыжие полоски на унитазе растворились на глазах: полили из бутылька за 12 рублей (купили в аптеке)

Вы удивитесь, как сочетание копеечного нашатыря с перекисью водорода отлично работает на растворение пятен. Даже самый загаженный унитаз станет белейшим под воздействием этого чудесного дуэта.

Уйдет и мочевой камень, и ржавые плоски, и отложения извести, и застарелые наслоения грязи.

Данный состав изменит санфаянс буквально на ваши глазах, даже физических усилий прилагать не придется.

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Мы соединим 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Смочим губку в растворе и протрем им унитаз.

Для большей эффективности можно смочить салфетки в этом составе и оставить на ночь, утром убрать и промыть. Унитаз станет волшебно белым и сверкающим.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»