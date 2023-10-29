Довели до снежного сияния подоконники, микроволновку, холодильник: трюк с обычным уксусом — в восторге

Верните былую белизну пластиковым бытовым предметам при помощи обычной уксусной эссенции, ведь она есть практически у каждого в кухонном шкафу.

И обязательно наденьте резиновые перчатки перед началом уборки, а также следите, чтобы уксус не попадал на кожу.

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Итак, достаньте уксусную эссенцию 70–80%, губку для посуды (можно заменить ватным диском) и тряпку.

Смочите губку уксусом, нанесите его на изделия из пластика, а также пожелтевшие детали. Хорошенько протрите до осветления поверхностей.

Далее промойте остатки уксуса водой и чистой тряпкой.

Источник: lifehacker.ru