Предупреждаем о скором развороте доллара: курс, который удивит многих

Начавшееся укрепление рубля было поддержано ЦБ РФ повышением ключевой ставки, поэтому продолжится и на новой неделе. В этом уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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На ушедшей неделе отечественная валюта прибавила к доллару и евро приблизительно по 3%. Это случилось по ряду факторов. В частности, на руку рублю сыграло окончание налогового периода, выход указа президента об обязательной продаже экспортной выручки, повышение ключевой ставки до 15%.

Антонов считает, что на новой неделе возможна коррекция курсов валют. Ключевую зону поддержки по «американцу» он расценивает в диапазоне 92,5-93 рублей.

Если курс закрепится ниже 92,5 рубля после 30 октября, то эти цифры изменятся. В данном варианте развития событий торговый диапазон сместится с 95-105 до 85-95 рублей.

Источник: 1prime.ru