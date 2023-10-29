Проверенный способ высадки лука-севка: всегда отличный урожай (на заметку для будущего сезона)

Сохраните для будущего сезона этот метод высадки лука-севка, и он порадует вас своей урожайностью.

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Просушите лук-севок в течение 7 дней, потом прогрейте при температуре 20 – 25 градусов.

Перед самой высадкой замочите на 3 часа в соленой воде, используя 1 столовую ложку на 1 литр теплой воды.



Далее промойте и вновь замочите на пару часов уже в марганце (раствор должен быть темным, не светло-розовым).

Этого времени достаточно, чтобы уничтожить микробы и болезни. Снова промойте, чуть подсушите и высаживайте во влажные бороздки.

Обязательно насыпайте в бороздки песок. Лук вырастает очень крупный и без стрелок!

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи»