Бабушкин рецепт вкуснейших пельменей с бульоном: мужчины точно оценят

Нужно взять: 400 г пельменей, 2 моркови, 2 луковицы, 50 г сливочного масла, 4 горошины черного перца, 1 лавровый лист, 2 ч.л. соли, 3 литра куриного бульона.

Готовку нужно начать с нарезания морковки и лука на мелкие кубики, а потом их следует обжарить на сливочном масле до мягкости.

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Затем нужно вскипятить куриный бульон, в который надо добавить горошину черного перца, лавровый лист, а потом туда отправляются пельмени и зажарка из лука с морковью. Варить похлебку с пельменями следует на медленном огне в течение 8-10 минут, После это надо не забыть добавить соль по вкусу и убрать с огня.

А вот подавать горячую похлебку с пельменями на курином бульоне лучше всего со сметаной, пишет Lafoy.ru. Такое блюдо оценят мужчины.