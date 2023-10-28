Новый метод выращивания картофеля — под соломой: соберете впечатляющий урожай

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Такой способ посадки картофеля поражает своей эффективностью.

Дачники обычно стараются выращивать полезные овощи. Сложно представить участок без картошки. Однако не все знают, что есть разные способы выращивания этого растения. Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, как вырастить картофель под соломой. Такой способ очень эффективный и приносит отличный урожай. 

Для начала, нужно просто выкопать лунки, глубиной до 20 см, а затем погрузить в них клубни. Уже сверху следует  бережно укрыть посадку соломой и засыпать землей.

Агроном дала совет —  чтобы ускорить рост клубней, лучше всего используйте влажную солому. Однако некоторые дачники также нашли ей замену. Они используют скошенную траву.

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По словам эксперта, выращивать картофель таким способом стоит в том случае, если на участке «тяжелые» почвы. Тогда точно можно ждать хороший урожай. А еще один плюс, что его будет удобно убирать. Более того, огородники избавятся от необходимости перекапывать грунт и сведут к минимуму риск появления сорняков на грядках, пишут «Белновости».

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