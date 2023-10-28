Спатифиллум будет мощно и долго цвести: просто дайте ему этот состав — он реально работает

Обычно с цветением спатифиллума не бывает особых проблем. Если обеспечить «женскому счастью» должный уход, оно будет выпускать белые стрелы четко по расписанию.

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Однако вы можете повлиять на качество бутонов. Куст будет цвести по-настоящему мощно и долго, но для этого его нужно баловать подкормкой из корицы.

Готовится она просто. Возьмите одну чайную ложку молотой пряности и размешайте ее в литре отстоянной воды. Доведите жидкость до однородного состояния и тут же используйте для полива «женского счастья».

Повторяйте эту процедуру раз в неделю. Вреда от нее не будет. А польза огромная. Эффект от подкормки не заставит себя долго ждать. Уже через несколько таких поливов спатифиллум сплошь покроется бутонами.

Источник: Дзен-канал «Счастье в мелочах»