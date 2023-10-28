Как сварить картофель в 2 раза быстрее: просто добавьте этот продукт в кастрюлю — речь не о соли

Картошка среднего размера варится около 20 минут. Если вы не располагаете таким запасом времени, знайте: процесс можно существенно ускорить. При этом не нужно резать овощ на мелкие куски. Достаточно просто воспользоваться одним из этих трюков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы сократить время варки на 10 минут, нужно провернуть фокус со сливочным маслом. Все просто. Возьмите небольшой кусочек этого продукта и положите его прямо в кастрюлю с картофелем. Можно использовать и растительное масло. По словам бывалых кулинаров, оно работает ничуть не хуже.

Нет под рукой масла? Тогда возьмите зубочистку. Проткните ею каждую картофелину. Залейте овощи водой и варите до готовности. Этот способ не такой эффективный, как первый, но тоже поможет сэкономить время.

Помимо этого, можете воспользоваться еще одной хитростью. Залейте картошку не холодной водой, а кипятком. Так она сварится намного быстрее обычного.

Источник: издание belnovosti.by