Больше не позорьтесь: пять моделей ботильонов, которые устарели — такое нельзя носить

Еще не стоит выбирать цветные ботильоны из лакированной кожи. Они были популярны в прошлых сезонах, но потом тренд потух. Стилисты просят избавиться от такой обуви. Но если хочется лакированную обувь, то можно обратить внимание на сапоги на манер двухтысячных годов. Еще стоит носить цветные ботильоны модных оттенков: зеленые, красные, голубые.

А вот ботильоны из бархата — прошлый век. Такой вариант дешевит любой лук, а также оказывается очень непрактичным в дождливую погоду и в слякоть. Заменить ее стоит замшевой парой, за которой достаточно хорошо ухаживать, чтобы она прослужила долго.

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Избегать стилисты просят еще и ботильоны на шнуровке. Они коварны и могут погубить аутфит. Их заменить лучше на ботинки без каблука или выбрать обувь с принтом.

И наконец-то замыкает список танкетка. Ботильоны с таким фасоном точно остались в прошлом. Есть более современные и удачные модели. Грубая и дерзкая обувь на платформе и каблуке сейчас в тренде, пишет marieclaire.ru.