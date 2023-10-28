Квартира станет похожа на райский сад: посадите эти комнатные растения — они цветут всю зиму

Многие горшечные растения прекращают цвести осенью и выглядят довольно печально до наступления нового сезона. А зимой и без того не хватает ярких красок.

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Если вы тоже устали смотреть на унылые кусты, посадите эти неприхотливые цветы. Ваша квартира сразу превратиться в райский сад. Эти растения порадуют цветением тогда, когда за окном будет метель и вьюга.

Бывалые цветоводы стараются держать в доме азалию. Это растение выпускает бутоны в ноябре, декабре, феврале и апреле.

Также стоит присмотреться к декабристу. Тут название говорит само за себя. Этот кактус распускается ближе к Новому году.

Любите тропические цветы? Тогда ваш вариант — каланхоэ Блоссфельда. Как правило, это чудесное растение зацветает в начале зимы и украшает окно на протяжение 2-3 месяцев.

Если вы хотите посадить что-то более привычное, смело выбирайте цикламен. Он распускает бутоны с октября по март. Цветы цикламена отличаются ярким окрасом. Как раз то, что нужно серой долгой зимой.

Источник: издание belnovosti.by