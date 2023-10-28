Чем подкормить огурцы, чтобы они были крепкими — секрет опытных дачников: не все об этом знают

И речь идет про зольный раствор с йодом. По словам эксперта, такая смесь крайне эффективна. Она позволит огурцам вырасти крепкими и вкусными. Нужно взять ведро воды, добавить туда половину стакана зольного порошка с тридцатью мл йода.

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