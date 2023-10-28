Чем подкормить огурцы, чтобы они были крепкими — секрет опытных дачников: не все об этом знают

Многие на даче стараются выращивать овощи. И на грядках зачастую можно увидеть огурцы. Но не всем удается вырастить большие и крепкие плоды без горчинки. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных призналась, что можно в качестве подкормки использовать йод. Она выделила два основных метода внесения этого аптечного средства, чтобы плоды были вкусными и здоровыми.
И речь идет про зольный раствор с йодом. По словам эксперта, такая смесь крайне эффективна. Она позволит огурцам вырасти крепкими и вкусными. Нужно взять ведро воды, добавить туда половину стакана зольного порошка с тридцатью мл йода.
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Все нужно смешать и начать полив. Агроном отметила, что такая подкормка значительно увеличить количество завязей.
Второй способ — комплексный состав для опрыскивания в жаркую погоду. Коврижных пояснила, что такой метод особенно хорош, так как защитит огурцы от активного солнца и хорошо повлияет на развитие овоща. Агроном посоветовала взять ведро воды и добавить туда ложку карбамида, в два раза больше соды и тридцать мл йода. Такое средство точно оздоровит растение, пишут «Белновости».