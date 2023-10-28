Как нужно смотреть телевизор, чтобы зрение не портилось: секрет в расстоянии до экрана

Телевизор — вещь популярная. Он есть почти в каждом доме. А то и не один! Но, к сожалению, долгий просмотр фильмов и передач плохо влияет на зрение. Картинка становится мутной, а глаза от напряжения болят.

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Избежать этих неприятностей можно. Но для этого нужно соблюдать одно простое правило. О нем рассказала врач-офтальмолог Александра Лян. Со слов специалиста, огромное значение имеет удаленность экрана от глаз.

Эксперт сказала, что оптимальным считается расстояние от 4 до 6 метров. Если следовать этому совету, острота зрения не пострадает.

Объясняется все просто. Оказывается, чем ближе находится экран, тем сильнее приходится напрягать глаза. А постоянное напряжение крайне негативно влияет на орган зрения.

Источник: vnimanie.pro