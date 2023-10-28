Эти юбки идеально подойдут на зиму и сделают стильной — модницы уже скупают в магазинах

Так беспроигрышным вариантом остается юбка-карандаш, которую ранее представил миру Кристиан Диор. Ее волшебный эффект в том, что она безупречно «работает» с фигурой, скрывая лишний объем, удлиняя ноги и подчеркивая бедра. В этом сезоне стилисты рекомендуют ее носить с цветными колготками. Они могут быть красными, зелеными, синими и фиолетовыми.

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Также топовыми остаются юбки макси. Их представили Adeam, Coach, LaQuan Smith, Gucci в своих коллекциях. Юбки до пят лучше выбирать из атласа, кашемира и кожи на низкой или высокой посадке. Тогда они точно окажутся актуальными. А вот сочетать их стоит с узким верхом: топами, мерцающими лифами или водолазками. А если полюбился оверсайз, то можно комбинировать с мужскими пиджаками, длинными пальто и объемными свитерами.

Что касается материла, что в топе кожаные юбки, а также из денима. Юбки с декором стали хитом сезона, а также можно обратить внимание на юбки с разрезами, которые можно носить поверх брюк.

Стилисты посоветовали грубый материал сочетать с нежным и струящимся. Кожаную юбку до колена лучше надеть с шелковой блузой в черном или молочном оттенке, а также не забыть про аксессуары — подойдут золотые украшения, пишет marieclaire.ru.