Как постирать старый тюль, чтобы он стал белоснежным: замачивать не нужно — секретный метод

Надоело смотреть на пожелтевший от времени тюль? Тогда этот совет вас здорово выручит. Нет, вам не нужно бежать в магазин за новыми шторами. Смешивать средство из слезы единорога и слюны русалки тоже не придется.

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Проблема решается гораздо проще. Можно обойтись даже без замачивания и кипячения. Все, что вам нужно — это две таблетки аспирина, пара ложек стирального порошка и одна ложка пищевой соды.

Инструкция простая. Поместите тюль в барабан машинки, забросьте к нему аспирин и закройте дверцу. Далее смешайте средство для стирки с содой и засыпьте получившийся состав в отсек для порошка.

Это все. Теперь выберите программу деликатной стирки с отжимом на минимальных оборотах и запустите цикл. Дальше за вас всю работу сделает аспирин.

Когда машинка завершит работу, вы будете прыгать от радости. Занавески станут безупречно белыми. Словно первый снег.

Источник: издание belnovosti.by.