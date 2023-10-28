Капуста больше не залежится на полке: рецепт быстрого и вкусного салата на каждый день

Для приготовления нужно взять: капусту белокочанную — 1 шт., капусту краснокочанную — 1 шт., морковь — 2 шт., кукурузу консервированная — 1 банка, петрушку — 1 небольшой пучок, сахар — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., горчицу дижонская — 2 ст. л., перец душистый молотый — по вкусу, лимонный сок — 3 ст. л., майонез постный или натуральный йогурт — 200 г.

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Начать следует с приготовления заправки. Для этого надо смешать в небольшой емкости йогурт, горчицу, сок лимона и молотый перец. Затем необходимо постепенно ввести в соус сахар. Обязательно нужно взбивать вилкой массу, пока крупинки сахара не растворятся полностью.

После этого лучше мелко нашелковать краснокочанную и белокочанную капусты, а вот морковку надо натереть на крупной терке. Овощи следует поместить в емкость и перемешать. Капусту слегка нужно посолить и помять руками, чтобы они дали сок. Петрушку стоит помыть, а потом порезать или порвать руками и добавить в другим ингредиентам.

Также берется кукуруза в банке, жидкость сливается, а сами зерна добавляются в салатник. Нужно не забыть перемешать салат и заправить его горчичным соусом. Если хочется, то также можно добавить сладкий перец или фиолетовый лук, пишет «Гастрономъ».